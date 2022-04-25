Лам – о доминировании «Баварии» в Германии: «Выигрывать титулы надо, но в более упорной борьбе»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Филипп Лам высказался о доминировании родного клуба в Германии.

«Это не хорошо, в этом нет никаких сомнений. Это плохо для «Баварии», завоёвывать титул так рано. Выигрывать титулы надо, но в более упорной борьбе. Волнение должно быть до самого конца», — приводит слова легенды «Баварии» ZDF sportstudio.

«Рекордмайстер» стал чемпионом Германии за три тура до конца чемпионата, обыграв в субботу дортмундскую «Боруссию» (3:1). Это уже 10-е чемпионство для «мюнхенцев» подряд.