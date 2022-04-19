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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер интересен «Баварии»

19 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Унион Берлин
23.04 16:30

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер следующим летом может пополнить ряды мюнхенской «Баварии». Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, в приглашении футболиста заинтересован главный тренер «красных» Юлиан Нагельсманн, который знаком с Лаймером по работу в «РБ Лейпциге».

По сведениям источника, прошлым летом «Бавария» уже обращалась к «РБ Лейпцигу» за футболистом, но тогда клуб ответил отказом. В то же трансферное окно мюнхенцы приобрели у «быков» другого полузащитника – Марселя Забитцера, который стоил 15 миллионов евро.

В этом сезоне Лаймер отметился 4 голами и 4 ассистами в 22-х поединках за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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РБ ЛЕЙПЦИГ УНИОН БЕРЛИН
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