Лаймер интересен «Баварии»

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер следующим летом может пополнить ряды мюнхенской «Баварии». Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, в приглашении футболиста заинтересован главный тренер «красных» Юлиан Нагельсманн, который знаком с Лаймером по работу в «РБ Лейпциге».

По сведениям источника, прошлым летом «Бавария» уже обращалась к «РБ Лейпцигу» за футболистом, но тогда клуб ответил отказом. В то же трансферное окно мюнхенцы приобрели у «быков» другого полузащитника – Марселя Забитцера, который стоил 15 миллионов евро.

В этом сезоне Лаймер отметился 4 голами и 4 ассистами в 22-х поединках за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге.