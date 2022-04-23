Томас Мюллер установил уникальный рекорд - он стал единственным игроком, который 11 раз выигрывал Бундеслигу

Как мы уже сообщали, мюнхенская «Бавария» стала чемпионом Германии в десятый раз кряду - с 2013 года клуб не знает себе равных в чемпионате. Есть несколько футболистов, которые играют за «Баварию» еще с той поры - в частности, это вратарь Мануэль Нойер, автоматически ставший десятикратным чемпионом Германии.

А вот в 2010 году, когда «Бавария» также стала чемпионом мира, из нынешнего состава клуба в ней играл только Томас Мюллер - и он стал, таким образом, 11-кратным чемпионом Германии. Это, как сообщает пресс-служба мюнхенского гегемона, уникальное достижение в истории немецкого футбола.