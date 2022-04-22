Тренер «Боруссии» заявил, что команда сделает все, чтобы помешать «Баварии» выиграть чемпионат

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе признался, что его команда сделает все, чтобы помешать «Баварии» стать чемпионом Германии.

«Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — приводит слова Розе сайт Бундеслиги.

В 31-м туре «Боруссия» сыграет против «Баварии» на «Альянц Арене» в Мюнхене. К этому матчу «шмели» подошли, имея в активе 63 очка, у «Баварии» 72 очка.

«Боруссия» отстает от лидера чемпионата на 9 очков. Стоит отметить, что до конца чемпионата Германии осталось четыре тура.