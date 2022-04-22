Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Боруссии» заявил, что команда сделает все, чтобы помешать «Баварии» выиграть чемпионат

22 Апреля 2022 • 22:41 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1.37 5.50 7.30
Через 20 ч. 29 мин.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе признался, что его команда сделает все, чтобы помешать «Баварии» стать чемпионом Германии.

«Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — приводит слова Розе сайт Бундеслиги.

В 31-м туре «Боруссия» сыграет против «Баварии» на «Альянц Арене» в Мюнхене. К этому матчу «шмели» подошли, имея в активе 63 очка, у «Баварии» 72 очка.

«Боруссия» отстает от лидера чемпионата на 9 очков. Стоит отметить, что до конца чемпионата Германии осталось четыре тура.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Бундеслига Марко Розе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 65 минута Вольфсбург 5:0 Майнц 2.07 3.70 3.45
23.04  16:30 Фрайбург ... Боруссия М 1.94 3.85 3.80
23.04  16:30 РБ Лейпциг ... Унион Берлин 1.54 4.60 5.80
23.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Байер Л 7.40 5.20 1.40
23.04  16:30 Кёльн ... Арминия 1.82 3.80 4.40
23.04  16:30 Айнтрахт Фр ... Хоффенхайм 2.41 3.70 2.80
23.04  19:30 Бавария ... Боруссия Д 1.56 5.40 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
22:41 · Германия. Бундеслига
Тренер «Боруссии» заявил, что команда сделает все, чтобы помешать «Баварии» выиграть чемпионат
21:00 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» — «Майнц»: составы, прямая трансляция и онлайн - 5:0
18:38 · Германия. Бундеслига
Лапорта допускает, что Левандовски летом может перейти в «Барселону»
17:50 · Англия. Премьер-лига
Тильманн заинтересовал «Арсенал» 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать Лаймера
10:24 · Германия. Бундеслига
Клинсманн: Нет гарантий, что после ухода из «Боруссии» Холанн сразу начнёт выигрывать трофеи
09:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» скоро начнёт переговоры с Левандовски по поводу нового контракта
21 Апреля
20:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» собирается продлить контракты Нойера и Мюллера
18:44 · Германия. Бундеслига
Директор «Лейпцига»: «Нкунку будет нашим игроком в следующем сезоне»
14:12 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» не намерена продавать Беллингхема
09:36 · Германия. Бундеслига
Миланские клубы интересуются Нкунку
09:02 · Германия. Кубок
Тедеско высказался после выхода «Лейпцига» в финал Кубка Германии
20 Апреля
23:51 · Германия. Кубок
Тедеско вывел «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии
21:15 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» — «Унион Берлин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
21:06 · Германия. Кубок
«Фрайбург» повторил почти 40-летнее достижение «Баварии»
Все новости
Рекомендуем