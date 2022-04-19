Калайджич может перейти в «Баварию», но фаворитом на игрока является дортмундская «Боруссия»

Нападающий немецкого «Штутгарта» Саша Калайджич следующим летом может перейти в мюнхенскую «Баварию». По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, «красные» обозначили свой интерес к игроку, однако пока не предпринимали конкретных действий.

В свою очередь, дортмундская «Боруссия», более нацелена на трансфер, так как рассматривает нападающего сборной Австрии в качестве потенциальной замены Эрлингу Холанну, которого в последнее время активно сватают в «Манчестер Сити».

Напомним, ранее интерес к Калайджичу после Евро-2020 обозначил лондонский «Челси», чей главный тренер Томас Тухель рассматривал футболиста в качестве усиления передней линии.