Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Калайджич может перейти в «Баварию», но фаворитом на игрока является дортмундская «Боруссия»

19 Апреля 2022 • 13:40 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1.40 5.10 6.80
23.04 19:30

Нападающий немецкого «Штутгарта» Саша Калайджич следующим летом может перейти в мюнхенскую «Баварию». По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, «красные» обозначили свой интерес к игроку, однако пока не предпринимали конкретных действий.

В свою очередь, дортмундская «Боруссия», более нацелена на трансфер, так как рассматривает нападающего сборной Австрии в качестве потенциальной замены Эрлингу Холанну, которого в последнее время активно сватают в «Манчестер Сити».

Напомним, ранее интерес к Калайджичу после Евро-2020 обозначил лондонский «Челси», чей главный тренер Томас Тухель рассматривал футболиста в качестве усиления передней линии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:01 · Германия. Бундеслига
«Аякс» недоволен предложением «Баварии» по Гравенберху
13:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ
13:40 · Германия. Бундеслига
Калайджич может перейти в «Баварию», но фаворитом на игрока является дортмундская «Боруссия»
13:18 · Германия. Бундеслига
Лаймер интересен «Баварии»
13:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» завершит трансфер игрока «Аякса» в ближайшие дни
12:33 · Германия. Бундеслига
Нюбель назвал причину, по которой не хочет возвращаться в «Баварию»
12:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлит контракт с Ульрайхом
12:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать Левандовски за 40 млн евро
11:00 · Германия. Бундеслига
Холанн ещё ни с кем не договорился
10:13 · Германия. Бундеслига
«Реал» не вёл серьёзных переговоров с Холанном
08:19 · Германия. Бундеслига
«Интер» планирует летом подписать полузащитника «Айнтрахта»
18 Апреля
23:39 · Германия. Бундеслига
Гнабри летом может покинуть «Баварию»
16:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» скоро сделает заявление относительного нового контракта с Нойером
15:24 · Германия. Бундеслига
Мюллер согласовал новый контракт с «Баварией» до лета 2025 года
15:00 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал о том, как продвигаются переговоры с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем