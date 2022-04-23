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Чемпионат Германии. Бундеслига

Золотая победа Мюнхена: «Бавария» разделалась с «Боруссией» Дортмунд и выиграла Бундеслигу

23 Апреля 2022 • 21:25 Комментировать
Бавария
3:1
Боруссия Д
окончен

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд разыгрывали золото.

Протокол игры  
Бавария 3:1Боруссия Д
(1:0) Гнабри Серж15'   
(2:0) Левандовски Роберт34'   
  52'Джан Эмре (2:1)
(3:1) Мусиала Джамал    
Нойер МануэльПавар БенжаменЮпамекано ДеоЭрнандес ЛюкаАльфонсо ДэвисКиммих ЙозуаГорецка ЛеонГнабри Серж  63' (Мусиала Джамал (  63') Мюллер Томас  82' (Сане Лерой (  82') Коман Кингсли  82' (Забитцер Марсель (  82') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу ТангиРока МаркРичардс ОмарУльрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикСтанишич ЙосипЗюле Никлас
Хитц MapвинВольф МариусАканджи МануэльЗагаду Дан-АксельГеррейро РафаэльДжан Эмре   40'Беллингхем ДжудБрандт ЮлианРойс МаркоРейньер ЖезусХоланн Эрлинг
Запасные: Tom RotheБюрки РоманПасслак ФеликсМукоко ЮссуфаВитсель АксельШульц НикоПонграчич МаринПападопулос Антониос
23 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Главное дерби Германии в последнее время привлекает всё больше зрителей. «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд постоянно выдают острые матчи, в последних пяти играх забивалось от четырёх до шести мячей, и всегда определялся победитель. У «шмелей» был только один шанс возродить золотую интригу – нужно было побеждать «Баварию» в Мюнхене, других вариантов нет.

Хотя очень сложно победить, когда у тебя в лазарете 11 человек: Мален, Азар, Витсель, Дауд, Кобель, Морей, Менье, Рейна, Тиггес, Шмельцер, Хуммельс. Розе набрал боеспособный костяк с Холанном, Ройсом, Геррейру, Беллингхемом и Брандтом, но и этого не хватило. В составе мюнхенцев были такие зубры, Как Левандовски, Мюллер и Гнабри, решившие исход матча за первые полчаса.

Серж оказался самым ловким на угловом ударе. После подачи Горецки Гнабри ситуацию понял лучше всех, поймал отскок на линии штрафной площади, коленом себе мяч подработал и вторым касанием пробил точно – 1:0. А второй гол разыграли Мююлер и Левандовски – первый отдал вразрез, а второй оказался на ударной позиции и в касание переиграл голкипера Дортмунда – 2:0. Между этими голами случился ещё дубль Гнабри, но пасовавший на Сержа Коман оказался в офсайде, поэтому разгрома за первый тайм не случилось.

«Боруссия» же удивительно скромно себя вела, почти не видели мы дортмундских атак, во то время как «Бавария» решала вопросы с чемпионским титулом. «Шмели» вернулись в игру на старте второго тайма. Киммих опоздал к эпизоду и снёс Марко Ройса в своей штрафной площади, а Даниэль Зиберт моментально указал на 11-метровую отметку. Эмре Джан пробил без нервов, реализовав пенальти в нужный момент – 2:1.

Моментально пошёл весёлый футбол и Дортмунд в быстрых атаках обязан был сравнивать счёт, но сначала классным сейвом отметился Нойер, парировавший мяч ногами, а затем Эрнандес блокировал удар. Оба раза воротам угрожал Марко Ройс после передачи Холанна. Далее ещё на один пенальти претендовал Дортмунд и фол Павара на Беллингхэме был довольно явным, но Зиберт не решился второй раз указать на «точку». Во втором тайме уже «Боруссия» вчистую переигрывала «Баварию».

Но до самой концовки «шмели» не сумели сохранить этот настрой. А вот «Бавария» распрямилась и за 8 минут до финального свистка забила третий. Хитц не лучшим образом парировал дальний удар, оборона гостей проворонила Мусиалу, а Джамал ударом с линии вратарской решил судьбу чемпионства – 3:1. «Бавария» победила и стала недосягаема для «Боруссии», за три тура до конца сезона выиграв золотые медали чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
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окончен Фрайбург 3:3 Боруссия М 1.85 3.90 4.00
окончен РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин
окончен Гройтер Фюрт 1:4 Байер Л 10.00 5.60 1.30
окончен Кёльн 3:1 Арминия
окончен Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм 2.45 3.75 2.70
окончен Бавария 3:1 Боруссия Д 1.32 6.00 7.90
24.04  16:30 Бохум ... Аугсбург 2.08 3.60 3.55
24.04  18:30 Герта ... Штуттгарт 2.42 3.65 2.85
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