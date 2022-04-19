Гвардиола о Холанне: «Без комментариев»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Напомним, что согласно слухам, «горожане» следующим летом могут сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ с окладом около 600 тысяч фунтов в неделю.

«Какие новости о Холанне? Без комментариев, я не буду отвечать на этот вопрос. Если говорить о следующем сезоне, то по поводу него у меня и так достаточно много забот в голове», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой чемпионата Англии против «Брайтона».

Напомним, летом Холанн будет доступен всего за 75 миллионов евро. Некоторые клубы выбыли из гонки из-за высоких комиссионных агента Мино Райолы.