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Гвардиола о Холанне: «Без комментариев»

19 Апреля 2022 • 16:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1.19 6.50 18.00
20.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Напомним, что согласно слухам, «горожане» следующим летом могут сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ с окладом около 600 тысяч фунтов в неделю.

«Какие новости о Холанне? Без комментариев, я не буду отвечать на этот вопрос. Если говорить о следующем сезоне, то по поводу него у меня и так достаточно много забот в голове», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой чемпионата Англии против «Брайтона».

Напомним, летом Холанн будет доступен всего за 75 миллионов евро. Некоторые клубы выбыли из гонки из-за высоких комиссионных агента Мино Райолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
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19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
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