Левандовски уклончиво ответил на вопрос о желании остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о ситуации с контрактом.

Футбольный инсайдер Фабрицо Романо сообщает, что встреча между Леванодовски и руководством «Баварии» состоится в ближайшее время.

Также журналист сообщил в своих социальных сетях, что 33-летний поляк отказался отвечать на вопрос хочет ли он остаться в «Баварии».

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 48 мячей, при этом отдал шесть результативных передач. Действующий контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В сезоне-2021/22 «Бавария» в десятый раз подряд стала чемпионом Германии.