Нагельсманн: «Мы заслужили титул»

Мюнхенская «Бавария» установила абсолютный рекорд для главных пяти европейских чемпионатов, обыграв в матче 31-го тура дортмундскую «Боруссию». Наставник мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн прокомментировал события игры. Он считает, что его клуб полностью заслуживает чемпионского титула.

- Мы выдали хороший матч и заслужили чемпионский титул. Я рад этому. Без победы все затянулось бы еще на какое-то время, а нам это не нужно. Хотелось решить все уже сейчас. Несмотря на победу, сезон оказался не таким уж простым, как кажется, и хорошо, что мы закончили его успехом, - заявил Нагельсманн, слова которого цитирует Kicker.