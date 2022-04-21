«Бавария» собирается продлить контракты Нойера и Мюллера

В самое ближайшее время контракты Мануэля Нойера и Томаса Мюллера с «Баварией» будут продлены, об этом сообщает авторитетное немецкое издание Kicker.

Новые контракты с ветеранами клуба будут заключены на два года - это проявление лояльности к ним в то время, как большинство больших клубов пытается в такой ситуации заручаться соглашениями не более чем на год. В соглашения футболистов будут включены пункты об их автоматических продлениях, если будут достигнуты определенные количественные показатели по сыгранным матчам.

Томас Мюллер выступает в «Баварии» с 2009 года, Мануэль Нойер - с 2011.