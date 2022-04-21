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«Бавария» собирается продлить контракты Нойера и Мюллера

21 Апреля 2022 • 20:18 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1.38 5.40 7.10
23.04 19:30

В самое ближайшее время контракты Мануэля Нойера и Томаса Мюллера с «Баварией» будут продлены, об этом сообщает авторитетное немецкое издание Kicker.

Новые контракты с ветеранами клуба будут заключены на два года - это проявление лояльности к ним в то время, как большинство больших клубов пытается в такой ситуации заручаться соглашениями не более чем на год. В соглашения футболистов будут включены пункты об их автоматических продлениях, если будут достигнуты определенные количественные показатели по сыгранным матчам.

Томас Мюллер выступает в «Баварии» с 2009 года, Мануэль Нойер - с 2011.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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