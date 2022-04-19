Холанн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн согласился перейти в «Манчестер Сити». Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, норвежец согласовал с «горожанами» условия личного контракта, по которым футболист станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Источник отмечает, что согласование предварительных условий ещё не означает завершение трансфера. «Манчестер Сити» предстоит ещё согласовать сумму компенсации дортмундской «Боруссии», а также агенту Холанна Мино Райоле.

Сегодня днём главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать слухи о переезде Холанна на «Этихад Стэдиум».