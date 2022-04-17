«Бавария» находится на финальной стадии переговоров с двумя игроками «Аякса»

Мюнхенская «Бавария» в шаге от подписания сразу двоих футболистов амстердамского «Аякса».

Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи в ближайшее время могут заключить контракты с «Баварией». О переговорах было известно давно, теперь же авторитетный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что обе сделки крайне близки к успешному завершению.

24-летний правый защитник Мазрауи переедет в Мюнхен на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает в июне. За 19-летнего хавбека Гравенберха, как сообщалось ранее, «Бавария» заплатит порядка 30 млн евро.