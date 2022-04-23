Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Форвард «Баварии» Куман выиграл свой 11-й чемпионат, французу всего 25 лет

23 Апреля 2022 • 22:58 Комментировать
Бавария
3:1
Боруссия Д
окончен

В матче 31-го тура «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) и досрочно обеспечила себе чемпионство в сезоне-2021/22.

Команда из Мюнхена 10-й раз подряд победила в чемпионате Германии. «Бавария» является 32-кратным победителем Бундеслиги.

Отметим, 25-летний форвард Кингсли Куман, ранее выступавший за «ПСЖ» и «Ювентус», дебютировал на взрослом уровне в профессиональном футболе в 2013 году. С тех пор, команды, за которые он выступал, становились чемпионами своих стран.

В сезоне-2015/16 француз перешел из «Ювентуса» в «Баварию», сыграв всего лишь один матч за итальянскую команду, при этом, он выиграл два титула с туринцами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария ПСЖ Бундеслига Кингсли Коман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фрайбург 3:3 Боруссия М 1.85 3.90 4.00
окончен РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин
окончен Гройтер Фюрт 1:4 Байер Л 10.00 5.60 1.30
окончен Кёльн 3:1 Арминия
окончен Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм 2.45 3.75 2.70
окончен Бавария 3:1 Боруссия Д 1.32 6.00 7.90
24.04  16:30 Бохум ... Аугсбург 2.08 3.60 3.55
24.04  18:30 Герта ... Штуттгарт 2.42 3.65 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
23:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы заслужили титул»
22:58 · Германия. Бундеслига
Форвард «Баварии» Куман выиграл свой 11-й чемпионат, французу всего 25 лет
22:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски не ответил на вопрос о том, хочет ли он остаться в «Баварии»
22:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски уклончиво ответил на вопрос о желании остаться в «Баварии»
22:48 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер установил уникальный рекорд - он стал единственным игроком, который 11 раз выигрывал Бундеслигу
22:28 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн в первый сезон после прихода в «Баварию» стал чемпионом Германии
22:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила рекорд европейских топ-5 лиг, выиграв Бундеслигу в 10-й раз подряд
21:01 · Германия. Бундеслига
Левандовски в очередной раз забил дортмундской «Боруссии», установив рекорд
19:52 · Англия. Премьер-лига
Цорк о переходе Холанна в клуб из АПЛ: «Это не должно стать сюрпризом»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» — «Боруссия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
18:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» поборется с «Баварией» за Лаймера
18:37 · Германия. Бундеслига
Вышедшие на замену Бехренс и Михель за три минуты принесли «Униону» победу в матче с «РБ Лейпцигом»
18:33 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» разгромно победить, «РБ Лейпциг» потерял всё в игре с «Унионом»
16:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» — «Унион Берлин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
13:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что заставило Эрлинга Холанна отказаться от перехода в «Реал»
Все новости
Рекомендуем