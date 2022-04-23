Форвард «Баварии» Куман выиграл свой 11-й чемпионат, французу всего 25 лет

В матче 31-го тура «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) и досрочно обеспечила себе чемпионство в сезоне-2021/22.

Команда из Мюнхена 10-й раз подряд победила в чемпионате Германии. «Бавария» является 32-кратным победителем Бундеслиги.

Отметим, 25-летний форвард Кингсли Куман, ранее выступавший за «ПСЖ» и «Ювентус», дебютировал на взрослом уровне в профессиональном футболе в 2013 году. С тех пор, команды, за которые он выступал, становились чемпионами своих стран.

В сезоне-2015/16 француз перешел из «Ювентуса» в «Баварию», сыграв всего лишь один матч за итальянскую команду, при этом, он выиграл два титула с туринцами.