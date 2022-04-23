«Бавария» установила рекорд европейских топ-5 лиг, выиграв Бундеслигу в 10-й раз подряд

Нынешний сезон снова стал «золотым» для мюнхенской «Баварии» в чемпионате Германии.

Одолев в сегодняшнем поединке дортмундскую «Боруссию» (3:1), мюнхенцы отпраздновали очередное чемпионство в Бундеслиге – уже десятое кряду и рекордное для всей пятёрки сильнейших чемпионатов Европы.

Ещё ни одному клубу не удавалось выигрывать одну из топ-5 лиг на протяжении десяти сезонов подряд. Прежний рекорд принадлежал «Ювентусу» и самой «Баварии» (по девять чемпионств), однако теперь немецкий коллектив вырвался вперёд.

Последним чемпионом Германии до начала гегемонии «Баварии» была дортмундская «Боруссия», добывшая золото в 2012 году под руководством Юргена Клоппа.