Маттеус: «Не хочу представлять Левандовски в футболке другого клуба, но не удивлюсь этому»

Бывший футболист «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус высказался на тему возможного ухода нападающего мюнхенской команды Роберта Левандовски летом нынешнего года.

«До сих пор не хочу представлять Левандовски в другой футболке, но меня это не сильно удивит. Если «Барселона» предложит условия, которые он хочет, а также удовлетворит требования «Баварии», то я пойму все стороны», — написал Маттеус в своей колонке на Sky.

Экс-футболист убеждён, что если Левандовски останется на следующий сезон, то сможет забить за «Баварию» больше 30 голов.

Контракт 33-летнего польского форварда с мюнхенским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста с 50 миллионов евро.

Левандовски защищает цвета «Баварии» уже восьмой сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Германии нападающий провёл 30 матчей, забив в них 32 мяча и отдав три результативные передачи.