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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус: «Не хочу представлять Левандовски в футболке другого клуба, но не удивлюсь этому»

19 Апреля 2022 • 17:29 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1.38 5.30 7.10
23.04 19:30

Бывший футболист «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус высказался на тему возможного ухода нападающего мюнхенской команды Роберта Левандовски летом нынешнего года. 

«До сих пор не хочу представлять Левандовски в другой футболке, но меня это не сильно удивит. Если «Барселона» предложит условия, которые он хочет, а также удовлетворит требования «Баварии», то я пойму все стороны», — написал Маттеус в своей колонке на Sky.

Экс-футболист убеждён, что если Левандовски останется на следующий сезон, то сможет забить за «Баварию» больше 30 голов.

Контракт 33-летнего польского форварда с мюнхенским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста с 50 миллионов евро.

Левандовски защищает цвета «Баварии» уже восьмой сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Германии нападающий провёл 30 матчей, забив в них 32 мяча и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лотар Маттеус Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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