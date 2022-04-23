Левандовски в очередной раз забил дортмундской «Боруссии», установив рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вновь отличился голом в матче против своей бывшей команды.

Польский футболист отметился в сегодняшнем матче против «Боруссии» на 34-й минуте, установив на табло счёт 2:0. Этот забитый мяч стал для Левандовски восьмым подряд в домашних поединках Бундеслиги против дортмундцев, что является рекордом. Ранее никому в немецком чемпионате не покорялась столь длительная голевая серия в домашних матчах против одного соперника.

Именно дортмундская «Боруссия» чаще всех страдает от бомбардирских талантов Левандовски: в 26 встречах со шмелями поляк отметился 27 голами – чаще, чем против какой-либо другой команды в карьере.