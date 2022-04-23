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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски в очередной раз забил дортмундской «Боруссии», установив рекорд

23 Апреля 2022 • 21:01 Комментировать
Бавария
3:1
Боруссия Д
окончен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вновь отличился голом в матче против своей бывшей команды.

Польский футболист отметился в сегодняшнем матче против «Боруссии» на 34-й минуте, установив на табло счёт 2:0. Этот забитый мяч стал для Левандовски восьмым подряд в домашних поединках Бундеслиги против дортмундцев, что является рекордом. Ранее никому в немецком чемпионате не покорялась столь длительная голевая серия в домашних матчах против одного соперника.

Именно дортмундская «Боруссия» чаще всех страдает от бомбардирских талантов Левандовски: в 26 встречах со шмелями поляк отметился 27 голами – чаще, чем против какой-либо другой команды в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски
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окончен Фрайбург 3:3 Боруссия М 1.85 3.90 4.00
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окончен Гройтер Фюрт 1:4 Байер Л 10.00 5.60 1.30
окончен Кёльн 3:1 Арминия
окончен Айнтрахт Фр 2:2 Хоффенхайм 2.45 3.75 2.70
окончен Бавария 3:1 Боруссия Д 1.32 6.00 7.90
24.04  16:30 Бохум ... Аугсбург 2.08 3.60 3.55
24.04  18:30 Герта ... Штуттгарт 2.42 3.65 2.85
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