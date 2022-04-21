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«Боруссия» не намерена продавать Беллингхема

21 Апреля 2022 • 14:12 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
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23.04 19:30

Руководство дортмундской «Боруссии» отказало «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед» в продаже английского полузащитника Джуда Беллингхема, сообщает Football Insider.

По информации источника, «Боруссия» не намерена терять летом сразу двух ключевых игроков. Напомним, ранее сообщалось, что команду может покинуть нападающий Эрлинг Холанн.

В текущем сезоне 18-летний Беллингхэм провёл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Контракт полузащитника со «шмелями» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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