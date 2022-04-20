Брандт не собирается покидать дортмундскую «Боруссию»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт поделился своими планами на ближайшее будущее.

Слухи связывали 25-летнего футболиста с возможным уходом из «Боруссии», однако сам Брандт в интервью WAZ опроверг подобные сведения: «В настоящий момент я не думаю о смене клуба. Я сосредоточен на «Боруссии» и не думаю, что моё пребывание здесь близится к концу. Меня не слишком волнует, что обо мне говорят, пишут и думают люди, не считая тренера.

В СМИ каждое лето и каждую зиму сообщается о 35 трансферах из «Боруссии» и в «Боруссию». Я не беспокоюсь по этому поводу, иначе не смог бы спать по ночам. В жизни всё может быстро поменяться, но пока я не вижу причин для перемен. Хорошо чувствую себя в Дортмунде, у меня ещё остались здесь незавершённые дела», – сказал Брандт.

В нынешнем сезоне Юлиан Брандт принял участие в 36 матчах «шмелей», отметившись 7 голами и 10 ассистами. Контракт немца рассчитан до 2024 года.