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Чемпионат Германии. Бундеслига

Брандт не собирается покидать дортмундскую «Боруссию»

20 Апреля 2022 • 18:17 Комментировать
Бавария
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Боруссия Д
1.40 5.30 7.00
23.04 19:30

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт поделился своими планами на ближайшее будущее.

Слухи связывали 25-летнего футболиста с возможным уходом из «Боруссии», однако сам Брандт в интервью WAZ опроверг подобные сведения: «В настоящий момент я не думаю о смене клуба. Я сосредоточен на «Боруссии» и не думаю, что моё пребывание здесь близится к концу. Меня не слишком волнует, что обо мне говорят, пишут и думают люди, не считая тренера.

В СМИ каждое лето и каждую зиму сообщается о 35 трансферах из «Боруссии» и в «Боруссию». Я не беспокоюсь по этому поводу, иначе не смог бы спать по ночам. В жизни всё может быстро поменяться, но пока я не вижу причин для перемен. Хорошо чувствую себя в Дортмунде, у меня ещё остались здесь незавершённые дела», – сказал Брандт.

В нынешнем сезоне Юлиан Брандт принял участие в 36 матчах «шмелей», отметившись 7 голами и 10 ассистами. Контракт немца рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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