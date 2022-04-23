Левандовски не ответил на вопрос о том, хочет ли он остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался на тему собственного будущего в клубе.

Контракт 33-летней звезды мюнхенцев истекает летом 2023 года. Левандовски может перебраться в «Барселону», однако «Бавария» всеми силами хочет сохранить игрока у себя на как можно более долгий срок.

«Скоро состоится встреча [с руководством «Баварии»], но пока ничего особенного не произошло. Это непростая ситуация для меня», – сказал Левандовски в интервью Sky. Что примечательно, поляк отказался отвечать на вопрос о том, желает ли он продолжить свои выступления в «Баварии».

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски записал на свой счёт 48 забитых мячей в 43 поединках.