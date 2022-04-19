Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, которого активно сватают в «Манчестер Сити», может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ. Как сообщает Daily Mail, горожане готовы предложить норвежцу контракт в размере около 600 тысяч евро в неделю.

Напомним, что с прошлого лета после ухода Серхио Агуэро «Манчестер Сити» находится в активном поиске нападающего. Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, который не смог присоединиться к «горожанам» год назад, скорее всего, останется в стане «шпор», так как впечатлён проектом главного тренера Антонио Конте.

Таким образом, Холанн, который летом будет доступен за 75 миллионов евро, считается главным кандидатом на переезд в «Манчестер Сити».