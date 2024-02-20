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Фердинанд полетел в Порту на рейсе с болельщиками «Арсенала» видео

20 Февраля 2024 • 21:31 Комментировать
Порту
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Арсенал
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21.02 23:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отправился в Порту на одном самолёте с болельщиками лондонского «Арсенала». Видео делится телеграм-канал «Английский акцент».

На небольшом видео Фердинанд по громкоговорителю обратился к болельщикам «канониров», которые летели с ним вместе и сказал лестные слова о Букайо Саке, одном из лидеров атаки и самых звёздных игроков «Арсенала».

«Сака - фантастический игрок, но пока еще не мирового класса. Однажды он им станет, но не сейчас!», - сказал Фердинанд.

Его слова публика в салоне борта встретила радостными возгласами.

Матч «Порту» - «Арсенал» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится завтра, 21 февраля.

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Арсенал Лондон Рио Фердинанд Букайо Сака ещё теги

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