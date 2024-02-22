Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Порту»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о неудаче своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).

«Канониры» уступили в Португалии, пропустив на 94-й минуте встречи. Автором гола стал форвард «драконов» Галено.

«Мы должны играть намного лучше. Нельзя побеждать, действуя так вблизи чужих ворот. Чтобы попасть в четвертьфинал, нужно переиграть оппонента, и мы постараемся сделать это в домашнем матче.

Сегодня нам не хватало агрессии, остроты в чужой трети поля. Мы можем действовать лучше. «Порту» очень организованно защищается, умеет нарушать ритм соперников. Мы должны прибавлять», – поведал в интервью TNT Sports Артета.