Эдегор оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Напомним, в АПЛ «канониры» сейчас идут на второй строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. В Лиге чемпионов команда Микеля Артеты на этой неделе встретится с «Порту» в рамках первого матча ⅛ финала.

«Мы хотим бороться за победу в каждом турнире, в котором участвуем. Лига чемпионов – очень серьёзное соревнование, мы с нетерпением ждём матчей. Мы просто хотим быть сфокусированными в каждой игре и продолжать прогрессировать. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Сейчас команда в хорошей форме, мы должны этим воспользоваться», – сказал Эдегор в интервью Standard.