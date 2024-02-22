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Лига чемпионов

Райс: У «Арсенала» очень молодая команда

22 Февраля 2024 • 15:13 Комментировать
Порту
1:0
Арсенал

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение в Лиге чемпионов от «Порту».

— Мы очень молодая команда. Некоторые из нас раньше не играли в Лиге чемпионов, так что нам нужно набираться опыта, — приводит слова Райса журналист Саймон Коллингс.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вандерсон Галено, который поразил ворота «канониров» в добавленное время. Ответный поединок запланирован на 12 марта.

В текущем сезоне Райс появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс

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