Райс: У «Арсенала» очень молодая команда

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение в Лиге чемпионов от «Порту».

— Мы очень молодая команда. Некоторые из нас раньше не играли в Лиге чемпионов, так что нам нужно набираться опыта, — приводит слова Райса журналист Саймон Коллингс.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вандерсон Галено, который поразил ворота «канониров» в добавленное время. Ответный поединок запланирован на 12 марта.

В текущем сезоне Райс появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал пять ассистов.