Райс – о поражении «Арсенала» от «Порту»: «Важно не терять голову»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс побеседовал с журналистами после проигранного матча против «Порту» (0:1).

«Драконы» добыли минимальное преимущество перед ответной выездной встречей, поразив ворота «канониров» на 94-й минуте.

«Когда не получается победить, а на табло уже 93-я минута, сделайте всё, чтобы хотя бы не проиграть. Они поймали нас на контратаке, мы очень разочарованы. Но мы не позволим этой неудаче сбить нас с толку – мы отлично начали 2024 год, позитивный настрой сохраняется.

«Порту» прекрасно знает, что делает. Это трудолюбивая команда с отличными игроками. Мы должны изменить подход в домашнем матче, нужно будет отдать все силы. Сейчас важно не терять голову», – сказал в интервью TNT Sports Райс.