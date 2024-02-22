​«Арсенал» ни разу не пробил в створ за весь матч с «Порту» - такого не было с 2011 года

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Порту» принимал дома «Арсенал» и добился победы с минимальным счетом. За весь матч подопечные испанского наставника Микеля Артеты ни разу не сумели пробить в створ ворот своего соперника. Удивительно, но такое с «Арсеналом» случилось впервые с марта 2011 года. В последний раз клуб проводил матч Лигичемпионов без единого удара в створ ворот соперника в игре против каталонской «Барселоны» 8 марта 2011 года. Впоследствии, в тот сезон, «Барселона» выиграла турнир.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Порту» состоятся двенадцатого марта в Лондоне.