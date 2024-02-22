Пепе дебютировал в плей-офф ЛЧ за два года до рождения Ямаля – в среду оба игрока вышли в старте

Пепе стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в старте в матче плей-офф Лиги чемпионов.

40-летний центральный защитник помог «Порту» обыграть «Арсенал» (1:0). Что любопытно, в параллельной встрече был установлен противоположный рекорд: 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, сыгравшим в плей-офф Лиги чемпионов. Как отмечает Squawka, когда Пепе дебютировал в плей-офф самого престижного еврокубка, Ямаль ещё даже не родился – он появился на свет только двумя годами позднее.

Уже 26 февраля Пепе отметит свой 41-й день рождения. Он выступает на профессиональном уровне с начала текущего тысячелетия.

Ямалю в июле исполнится 17 лет.