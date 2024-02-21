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Сака, Троссар и Мартинелли – в основе «Арсенала» на матч Лиги чемпионов с «Порту»

21 Февраля 2024 • 22:20 Комментировать
Порту
0:0
Арсенал
1 5.50 X 3.75 2 1.65
1-й тайм

Лондонский «Арсенал» огласил свой состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Порту». Микель Артета выставит на игру следующих игроков с первых минут:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль дос Сантос, Кивиор, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Троссар.

Напомним, что «Арсенал» набрал великолепную форму. Клуб побеждает в пяти матчах АПЛ подряд, а две последних игры «канониры» завершили с общим счётом 11:0, отправив уйму мячей в ворота «Вест Хэма» и «Бёрнли» в гостях.

Текстовую трансляцию игры в Португалии проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит менее чем через час, в 23:00 по московскому времени!

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