Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Арсенал» - пятый клуб, который проиграл пять матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов

22 Февраля 2024 • 03:00 Комментировать
Порту
1:0
Арсенал

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, лондонский «Арсенал» съездил в Порту и проиграл там «драконам» с минимальным счетом. Как оказалось, для лондонского клуба это было пятое поражение кряду в плей-офф Лиги чемпионов - ранее, несколько лет тому назад, клуб дважды подряд вылетал уже на первой стадии плей-офф, проигрывая оба матча.

В результате лондонский клуб стал лишь пятым в истории, который проиграл аж пять матчей кряду в плей-офф ЛЧ. До него это случалось с «Ромой», леверкузенским «Байером», «Селтиком», и - трудно поверить, но это так - с мадридским «Реалом» в 2010 году.  

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Арсенал Лондон

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
03:00
​«Арсенал» - пятый клуб, который проиграл пять матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов
02:44
Пепе дебютировал в плей-офф ЛЧ за два года до рождения Ямаля – в среду оба игрока вышли в старте
02:14
​«Арсенал» не забил в матче Лиги чемпионов впервые с 2016 года
01:52
Райс – о поражении «Арсенала» от «Порту»: «Важно не терять голову»
01:47
​«Арсенал» ни разу не пробил в створ за весь матч с «Порту» - такого не было с 2011 года
01:38
Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Порту»
01:25
​Уолкотт уверен, что «Арсенал» всё равно пройдёт дальше
01:09
Галено – самый результативный игрок Лиги чемпионов в нынешнем сезоне
21 Февраля
23:13
Венгер оценил уровень Букайо Саки
22:30
«Порту» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
22:20
Сака, Троссар и Мартинелли – в основе «Арсенала» на матч Лиги чемпионов с «Порту»
21:49
Артета – о Лиге чемпионов: «Было бы невероятно поднять кубок 1 июня»
14:40
Артета рассказал, как Фабиу Виейра помог команде при подготовке к матчу с «Порту»
14:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Порту — Арсенал Лиги чемпионов — 21 февраля 2024
12:00
Прогноз и ставка от Тимура Журавеля на матч Порту – Арсенал Лиги чемпионов – 21 февраля 2024
11:16
​Назван фаворит матча «Порту» – «Арсенал»
02:11
Порту - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:19
Артета высказался о перспективах Фабиу Виейра
20 Февраля
21:54
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Порту – Арсенал Лиги чемпионов – 21 февраля 2024
21:31
Фердинанд полетел в Порту на рейсе с болельщиками «Арсенала»
17:28
Ставка и прогноз на матч Порту — Арсенал Лиги чемпионов — 21 февраля 2024
19 Февраля
14:09
Эдегор оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ и Лиге чемпионов
11:38
Агент Барбоза назвал фаворита в матче «Порту» — «Арсенал»
18 Февраля
01:04
Прогноз на точный счёт матча Порту – Арсенал Лиги чемпионов – 21 февраля 2024
07 Февраля
02:21
«Арсенал» включил Тимбера в заявку на Лигу чемпионов
18 Декабря
23:45
Спортивный директор «Арсенала»: «Мы должны уважать «Порту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Барселона Барселона
1
1
2.75 3.50 2.50
Видео
Окончен
Порту Порту
Арсенал Арсенал
1
0
5.50 3.75 1.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
03:00 · Лига чемпионов
​«Арсенал» - пятый клуб, который проиграл пять матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов
02:44 · Лига чемпионов
Пепе дебютировал в плей-офф ЛЧ за два года до рождения Ямаля – в среду оба игрока вышли в старте
02:43 · Италия. Серия А
​Деку: «В детстве я обожал Марадону»
02:30 · Лига чемпионов
Левандовски: «Мы расслабились после гола, «Наполи» реализовал свой единственный момент»
02:14 · Лига чемпионов
​«Арсенал» не забил в матче Лиги чемпионов впервые с 2016 года
02:10 · Лига чемпионов
​Голкипер «Наполи»: «Доволен нашим выступлением»
02:01 · Лига чемпионов
Анри обратился к Хави: «С тобой может сравниться только Пеп»
01:54 · Лига чемпионов
Наставник «Наполи»: «Поздравил команду с увиденной волей к победе»
01:52 · Лига чемпионов
Райс – о поражении «Арсенала» от «Порту»: «Важно не терять голову»
01:47 · Лига чемпионов
​«Арсенал» ни разу не пробил в створ за весь матч с «Порту» - такого не было с 2011 года
01:44 · Лига чемпионов
Гюндоган сравнил Левандовски и Осимхена
01:38 · Лига чемпионов
Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Порту»
01:30 · Лига чемпионов
Хави: «Барселона» доминировала и заслуживала победу в матче с «Наполи»
01:25 · Лига чемпионов
​Уолкотт уверен, что «Арсенал» всё равно пройдёт дальше
01:24 · Лига чемпионов
Ди Лоренцо – о ничьей с «Барселоной»: «Хорошая игра против сильного соперника»
Все новости
Рекомендуем