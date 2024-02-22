​«Арсенал» - пятый клуб, который проиграл пять матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, лондонский «Арсенал» съездил в Порту и проиграл там «драконам» с минимальным счетом. Как оказалось, для лондонского клуба это было пятое поражение кряду в плей-офф Лиги чемпионов - ранее, несколько лет тому назад, клуб дважды подряд вылетал уже на первой стадии плей-офф, проигрывая оба матча.

В результате лондонский клуб стал лишь пятым в истории, который проиграл аж пять матчей кряду в плей-офф ЛЧ. До него это случалось с «Ромой», леверкузенским «Байером», «Селтиком», и - трудно поверить, но это так - с мадридским «Реалом» в 2010 году.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.