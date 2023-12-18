Спортивный директор «Арсенала»: «Мы должны уважать «Порту»

Эду Гаспар, занимающий должность спортивного директора «Арсенала», высказался о сопернике команды по 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жребий свёл «канониров» с «Порту» в первом раунде плей-офф самого престижного еврокубка.

«Порту» каждый год играет в еврокубках, поэтому отлично подготовлен. Мы должны уважать этого соперника и иметь представление о том, как с ним бороться. К матчам с «Порту» нужно быть готовым морально и физически, а иначе у тебя будут проблемы.

Нам необходимо показать свою игру, поддерживать уровень. Посмотрим, как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Эду.