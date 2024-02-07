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«Арсенал» включил Тимбера в заявку на Лигу чемпионов

07 Февраля 2024 • 02:21 Комментировать
Порту
...
Арсенал
21.02 23:00

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер в скором времени может вернуться на поле после травмы.

22-летний футболист, напомним, повредил крестообразную связку в игре первого тура нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Точные сроки возвращения игрока в строй пока не установлены, однако «канониры», как сообщает Goal, уже включили его в заявку на предстоящие матчи плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира команда Микеля Артеты сыграет против «Порту». Первый поединок состоится 21 февраля в Португалии, а ответная встреча запланирована на 12 марта.

Юррьен Тимбер был куплен «Арсеналом» у амстердамского «Аякса» в июле прошлого года.

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