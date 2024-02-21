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Артета рассказал, как Фабиу Виейра помог команде при подготовке к матчу с «Порту»

21 Февраля 2024 • 14:40 Комментировать
Порту
...
Арсенал
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Через 7 ч. 25 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как полузащитник Фабиу Виейра помог команде при подготовке к матчу против «Порту» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, португалец выступал за «драконов» перед трансфером на «Эмирейтс» в 2022 году.

«Виейра стал для нас инсайдером, у которого есть опыт игры за «Порту». Он знает, что такое культура «Порту» и дал нам много информации. В европейских матчах важно понимать контекст игры и почувствовать атмосферу», – сказал Артета на пресс-конференции.

Виейра в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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