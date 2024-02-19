Агент Барбоза назвал фаворита в матче «Порту» — «Арсенал»

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Арсеналом».

По мнению Барбозы, «Арсенал» является фаворитом предстоящей встречи, однако хозяевам по силам навязать борьбу лондонской команде.

«На данный момент «Арсенал» сильнее, и в этом их преимущество. У команды Микеля Артеты больше шансов преодолеть «Порту» и выйти в следующие туры Лиги чемпионов. Но всё равно верю, что интрига будет до конца матча», — цитирует Барбозу ODDS.ru.

Матч «Порту» — «Арсенал» состоится 21 февраля на стадионе «Драгау». Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.