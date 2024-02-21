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​Назван фаворит матча «Порту» – «Арсенал»

21 Февраля 2024 • 11:16 Комментировать
Порту
...
Арсенал
1 5.50 X 3.75 2 1.65
Через 10 ч. 33 мин.

Эксперты букмекерских контор изучили статистические данные выступления команд в последних поединках и выявили фаворита предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению экспертов явным фаворитом матча является «Арсенал», который одержит победу с вероятностью в 56,8%, победа «Порту» оценена в 17,1%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 26,1%.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Арсенал» состоится сегодня, 21 февраля 2024. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск. Не пропустите бесплатную текстовую трансляцию матча на нашем спортивном портале.


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