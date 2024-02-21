​Назван фаворит матча «Порту» – «Арсенал»

Эксперты букмекерских контор изучили статистические данные выступления команд в последних поединках и выявили фаворита предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению экспертов явным фаворитом матча является «Арсенал», который одержит победу с вероятностью в 56,8%, победа «Порту» оценена в 17,1%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 26,1%.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Арсенал» состоится сегодня, 21 февраля 2024. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск. Не пропустите бесплатную текстовую трансляцию матча на нашем спортивном портале.