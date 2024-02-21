Артета – о Лиге чемпионов: «Было бы невероятно поднять кубок 1 июня»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о надеждах на триумф в Лиге чемпионов.

«Канониры» начинают выступление в плей-офф турнира противостоянием с «Порту». Перед началом первой встречи журналисты спросили у испанца, считает ли он победу в Лиге чемпионов самой важной целью в футболе.

«Думаю, Лига чемпионов – определённо один из таких турниров. Поднять кубок 1 июня в Лондоне было бы чем-то невероятным. Конечно, эта мысль присутствует в наших умах, мы мечтаем об этом, но это нужно заслужить. Первое большое препятствие – «Порту», – заявил Артета в предматчевом интервью.