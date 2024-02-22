​«Арсенал» не забил в матче Лиги чемпионов впервые с 2016 года

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, лондонский «Арсенал» съездил в Порту и проиграл там местным «драконам» - «пушки» в этот раз оказались бессильны против сказочного чудища.

Лондонский клуб ни разу не пробил в створ ворот и, следовательно, не забил. Как выяснилось, такое с лондонским клубом в самом престижном клубном турнире футбольной Европы произошло впервые с 2016 года. Серия из пятнадцати матчей Лиги чемпионов, в которых «Арсенал» неизменно забивал, прервалась.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта в Лондоне.