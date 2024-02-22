Голевой Галено, минус тер Штегена, юбилей «Барселоны», проклятие «Арсенала»

Засушить не вышло

Состоялись все восемь первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. И ни один из них не оказался безголевым. Хотя «Порту» с «Арсеналом» были очень близки к обоюжной сухости. Но «драконы» всё-таки разразились голом на четвёртой добавленной минуте. Галено издали вдарил в правый угол и не прогадал. Он сейчас лучший в текущем розыгрыше ЛЧ по системе «гол+пас».

«Арсенал» весь матч атаковал, но делал это безуспешно. «Канониры» ни разу не попали в створ в матче Лиги чемпионов впервые с 2011 года. Почти двенадцать лет назад «пушкари» не сделали такого в выездном матче с «Барселоной». При этом счёт там был 3:1 – о формальном голе «Арсенала» позаботился Бускетс, поразивший свои ворота.

Новый тренер и новый рекордсмен

Переключимся на пару «Наполи» – «Барселона». Команды сыграли в Неаполе не слишком взыскательно, итогом стала ничья 1:1. На 60-й минуте счёт открыл Левандовски, а через четверть часа ему ответил Осимхен. В первом матче под руководством Франческо Кальцоны неаполитанцы забили единственным ударом в створ.

Левандовски стал самым возрастным автором гола «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов (в 35 лет и 184 дня). До этого соответствующий клубный рекорд был у Месси (в 33 года 259 дней). Тер Штеген сыграл за «сине-гранатовых» 81-й матч в ЛЧ (из легионеров больше только у Месси – 149).

Чего давно не было у «Арсенала» и «Барсы»?

При этом тер Штеген пропустил 90-й гол за «Барселону» в Лиге чемпионов (за 81 матч). Это максимум наравне с показателем Вальдеса (за 110 игр). «Барселона» провела 300-й матч именно в Лиге чемпионов (без учёта Кубка чемпионов). «Блауграна» последний раз выиграла на выезде в плей-офф ЛЧ 10 апреля 2019 года – у «Манчестер Юнайтед».

Вернёмся к «Арсеналу». Прервёт ли он в ответном матче проклятие 1/8 финала Лиги чемпионов? На данный момент «канониры» потерпели пять подряд поражений в пяти последних матчах на этой стадии. От этого удивительнее смотрится тот факт, что в Порту прервалась 15-матчевая голевая серия «Арсенала» в ЛЧ, длившаяся с 2016 года.

Кирилл Иванцов