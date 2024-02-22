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Лига чемпионов

Галено – самый результативный игрок Лиги чемпионов в нынешнем сезоне

22 Февраля 2024 • 01:09 Комментировать
Порту
1:0
Арсенал

Нападающий «Порту» Вендерсон Галено принёс своей команде победу над лондонским «Арсеналом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Бразилец открыл счёт на 94-й минуте встречи. Для 26-летнего футболиста это уже пятый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, также в его активе три результативные передачи. Как отмечает Squawka, с восемью результативными действиями в шести матчах Галено лидирует в рейтинге лучших игроков турнира по общему количеству забитых мячей и голевых пасов.

В общей сложности на счету Галено девять взятий ворот и девять ассистов в 32 играх за «Порту» во всех турнирах с начала нынешней кампании.

12 марта в Лондоне состоится ответный матч «Арсенала» против «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Вендерсон Галено

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