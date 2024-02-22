​Уолкотт уверен, что «Арсенал» всё равно пройдёт дальше

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Порту» принимал дома «Арсенал» и добился победы с минимальным счетом. Тем не менее, бывший игрок «Арсенала» Тео Уолкотт уверен в том, что именно «Арсенал» пройдет дальше.

- Эти поединки не выигрываются в одном матче. Я уже бывал в такой ситуации. Конечно, в «Арсенале» надеялись на другой результат первого матча. Но я уверен, что они все равно решат задачу дома, при своих фанатах, - цитирует слова Уолкотта BBC Sport.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Порту» состоятся двенадцатого марта в Лондоне.