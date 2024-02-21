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Артета высказался о перспективах Фабиу Виейра

21 Февраля 2024 • 00:19 Комментировать
Порту
...
Арсенал
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Через 21 ч. 13 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о полузащитнике Фабиу Виейра.

Португальский футболист не появляется на поле с ноября из-за травмы. Возвращение 23-летнего хавбека может состояться в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», который пройдёт в среду.

«Мы очень рады, что у нас есть Виейра, но в то же время опечалены из-за сложившейся ситуации – для него это был непростой период. Мы считаем Фабиу очень талантливым игроком, и мы намерены выжать максимум из его способностей», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

На счету Фабиу Виейра два забитых гола и четыре ассиста в 14 матчах текущего сезона во всех турнирах.

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Арсенал Лондон Микель Артета Фабиу Виейра ещё теги

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