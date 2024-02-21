Артета высказался о перспективах Фабиу Виейра

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о полузащитнике Фабиу Виейра.

Португальский футболист не появляется на поле с ноября из-за травмы. Возвращение 23-летнего хавбека может состояться в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», который пройдёт в среду.

«Мы очень рады, что у нас есть Виейра, но в то же время опечалены из-за сложившейся ситуации – для него это был непростой период. Мы считаем Фабиу очень талантливым игроком, и мы намерены выжать максимум из его способностей», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

На счету Фабиу Виейра два забитых гола и четыре ассиста в 14 матчах текущего сезона во всех турнирах.