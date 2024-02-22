«Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»

Матч между «Порту» и «Арсеналом» выдался не самым захватывающим. Казалось, игра катилась к нулевой ничьей, но в компенсированное время хозяева вырвали победу.

В среду прошли заключительные первые матчи стадии 1/8 Лиги чемпионов. В одном из них в Порту одноимённая команда принимала «Арсенал». «Канониры» проводят хороший сезон, борются за победу в Премьер-лиге и находятся в числе фаворитов главного еврокубка. «Порту» в чемпионате Португалии тоже идёт на третьем месте, но отстаёт от лидеров турнира на семь очков, так что вряд ли всерьёз рассчитывает на золотые медали и может попробовать сосредоточить силы на Лиге чемпионов. Кстати, в этом матче после травмы мог вернуться Фабиу Виейра, ныне выступающий за «Арсенал», но выращенный именно «Порту».

Игра началась с жёлтой карточки. Как только закончилась первая минута, Райс сбил Галеано, за что и был предупреждён. В остальном дебют поединка выдался спокойным: «канониры» больше владели мячом, но толку от этого было не слишком много, а «драконы» не спешили перехватывать футбольный снаряд. У «Арсенала» было больше подходов к чужим воротам, но к середине тайма ни одна из команд так и не создала ни одного опасного момента.

Стоило начаться второй половине стартового тайма, как «Порту» едва не забил. Франсишку Консейсау справа прострелил от лицевой, и после рикошета Эванилсон бил с близкого расстояния, но угодил в штангу, а затем сам же добивал, но пальнул мимо цели. «Арсенал» свой шанс создал лишь минут за десять до перерыва. Сака справа выполнил угловой, навесив на дальнюю штангу, откуда Салиба бил с отскоком от земли, но получилось чуть мимо цели. Вскоре Гонсалес пробил с подступов к штрафной, но получилось неточно. Затем Эванилсон справа получил передачу от Пепе и пробил, но Райя зафиксировал футбольный снаряд намертво даже после рикошета.

В компенсированное время к первому тайму после углового в исполнении Саки удар головой на дальней штанге наносил уже Хаверц, но в створ не попал. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло. В начале второго тайма характер матча не менялся, и «Арсенал» больше владел преимуществом. Лондонцы заработали ещё один угловой, и после навеса Райса уже Троссар с полуфланга бил влёт, но получилось выше цели.

В середине второй половины «Порту» попробовал прибавить в активности, совершил пару подходов, но голевых моментов хозяева создать не смогли. «Арсенал» быстро сумел вернуть себе мяч и продолжил атаковать позиционно, но также без какой-то опасности у чужих ворот.

В компенсированное время сначала едва не забили гости. После навеса Райса со штрафного Габриэль пробил выше. В ответ «Порту» провёл голевую атаку. После прессинга хозяева отобрали мяч, и Галеано с левого полуфланга пальнул точно в дальний угол, принеся своей команде неожиданную победу. Ту

Ответный матч в Лондоне пройдёт 12-го марта. Сейчас же «Аренал» уже думает о поединке на родной арене против «Ньюкасла» в рамках Премьер-лиги, который состоится в ближайшем туре. «Порту» же в выходные отправится на выезд к «Жил Висенте».