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Лига чемпионов

«Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»

22 Февраля 2024 • 00:57 Комментировать (5)
Порту
1:0
Арсенал

Матч между «Порту» и «Арсеналом» выдался не самым захватывающим. Казалось, игра катилась к нулевой ничьей, но в компенсированное время хозяева вырвали победу.

Протокол игры  
Порту1:0Арсенал
(1:0) Галено Вандерсон90'  
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе КеплерОтавио ЭдмилсонВенделл Боргес 90' (Эуштакиу Стивен ( 90') Нико Гонсалес  63' 80' (Хайме Иван ( 80') Варела АланКонсейсау Франсишку  52' 85' (Мартинес Антонио III ( 85') Пепе VIГалено ВандерсонЭванилсон 85' (Боржеш Гонсалу ( 85')
Запасные: Санчес ХорхеКардозу ФабиуРомариуГруйич МаркоЗе ПедроРамош КлаудиуФранко Андре
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосКивёр Якуб  57'Эдегор МартинРайс Деклан  2'Хаверц Кай  61'Сака БукайоТроссар Леандро 74' (Жоржиньо II ( 74') Мартинелли Габриэл
Запасные: Виейра ФабиуЭльнени МохамедНелсон РайсХейн Карл-ЯкобНкетиа ЭддиХевен ЭйденНванери ИтанРемсдейл АаронСедрик СоарешСуит Джеймс
21 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).

В среду прошли заключительные первые матчи стадии 1/8 Лиги чемпионов. В одном из них в Порту одноимённая команда принимала «Арсенал». «Канониры» проводят хороший сезон, борются за победу в Премьер-лиге и находятся в числе фаворитов главного еврокубка. «Порту» в чемпионате Португалии тоже идёт на третьем месте, но отстаёт от лидеров турнира на семь очков, так что вряд ли всерьёз рассчитывает на золотые медали и может попробовать сосредоточить силы на Лиге чемпионов. Кстати, в этом матче после травмы мог вернуться Фабиу Виейра, ныне выступающий за «Арсенал», но выращенный именно «Порту».

Игра началась с жёлтой карточки. Как только закончилась первая минута, Райс сбил Галеано, за что и был предупреждён. В остальном дебют поединка выдался спокойным: «канониры» больше владели мячом, но толку от этого было не слишком много, а «драконы» не спешили перехватывать футбольный снаряд. У «Арсенала» было больше подходов к чужим воротам, но к середине тайма ни одна из команд так и не создала ни одного опасного момента.

Стоило начаться второй половине стартового тайма, как «Порту» едва не забил. Франсишку Консейсау справа прострелил от лицевой, и после рикошета Эванилсон бил с близкого расстояния, но угодил в штангу, а затем сам же добивал, но пальнул мимо цели. «Арсенал» свой шанс создал лишь минут за десять до перерыва. Сака справа выполнил угловой, навесив на дальнюю штангу, откуда Салиба бил с отскоком от земли, но получилось чуть мимо цели. Вскоре Гонсалес пробил с подступов к штрафной, но получилось неточно. Затем Эванилсон справа получил передачу от Пепе и пробил, но Райя зафиксировал футбольный снаряд намертво даже после рикошета.

В компенсированное время к первому тайму после углового в исполнении Саки удар головой на дальней штанге наносил уже Хаверц, но в створ не попал. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло. В начале второго тайма характер матча не менялся, и «Арсенал» больше владел преимуществом. Лондонцы заработали ещё один угловой, и после навеса Райса уже Троссар с полуфланга бил влёт, но получилось выше цели.

В середине второй половины «Порту» попробовал прибавить в активности, совершил пару подходов, но голевых моментов хозяева создать не смогли. «Арсенал» быстро сумел вернуть себе мяч и продолжил атаковать позиционно, но также без какой-то опасности у чужих ворот.

В компенсированное время сначала едва не забили гости. После навеса Райса со штрафного Габриэль пробил выше. В ответ «Порту» провёл голевую атаку. После прессинга хозяева отобрали мяч, и Галеано с левого полуфланга пальнул точно в дальний угол, принеся своей команде неожиданную победу. Ту

Ответный матч в Лондоне пройдёт 12-го марта. Сейчас же «Аренал» уже думает о поединке на родной арене против «Ньюкасла» в рамках Премьер-лиги, который состоится в ближайшем туре. «Порту» же в выходные отправится на выезд к «Жил Висенте».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Арсенал Лондон

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Комментарии (4) Все комментарии
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the Gunner01
22 Февраля 2024 в 01:09
Такого позорного антифутбола, какой показали португальцы, давно не было. И это плей-офф Лиги Чемпионов. Клоуны и дешевки, падающие как куклы от малейшего контакта.
Barcelona-Champions
22 Февраля 2024 в 01:17
Португальцы что на уровне клубов, что сборная почти всегда так играют.
Zed2891
22 Февраля 2024 в 01:06
Ну что тут скажешь. Типичное глиномесиво от Ротеты. 3000 бесполезных передач поперек поля, 2000 навесов в штрафную и в итоге закономерный всос за обе щеки, это ещё Порту в первом тайме простил. Опасных моментов от арсенала ноль. В общем как был Арсенал позорным гауном в еврокубках, так и остался при бриалине. Топ тренер конечно, ещё там что-то про первое июня квакнул.
Где там любитель Барселон, Миланов, Ситей и прочих Баварий одновременно, ничего там нравоучительного про баска из Лондона гавкнуть не хочет.
Barcelona-Champions
22 Февраля 2024 в 01:16
Ну а что ты сейчас выполз и после поражения своей "любимой" команды,мкруги нарезаешь как стервятник над добычей? Когда совсем недавно тот же Артета натянул твоего любимого Клопа , что же ты молчал как партизан? Слабо было порадоваться за канониров?; Короче говоря, какой ты " болельщик " Арсенала😂😂😂 Ты не повторяй чужие бредни про "одновременное боление " за несколько клубов. Лично я болельщик Милана и Барселоны, плюс симпатична Бавария по традиции. Все остальное - детские фантазии
всяких местных балаболов, в том числе и тебя. Задумайся лучше, какой ты " болельщик" Арсенала.
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