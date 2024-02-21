Венгер оценил уровень Букайо Саки

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о нынешней звезде команды Букайо Саке.

22-летний футболист не первый сезон является незаменимой фигурой в построениях Микеля Артеты. По словам Венгера, молодого вингера ждёт отличное будущее.

«Игроков, способных в таком возрасте играть ключевую роль на столь высоком уровне, ждёт большое будущее. Теперь судьба карьеры Букайо зависит от того, насколько он желает совершенствоваться дальше. Я бы сказал, что он уже достиг уровня игрока мирового класса», – заявил знаменитый французский экс-наставник, выступая на beIN SPORTS.

Букайо Сака попал в стартовый состав «Арсенала» на матч Лиги чемпионов против «Порту». Следить за событиями встречи можно на сайте LiveResult.