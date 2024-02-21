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Венгер оценил уровень Букайо Саки

21 Февраля 2024 • 23:13 Комментировать
Порту
0:0
Арсенал
1 5.50 X 3.75 2 1.65
2-й тайм

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о нынешней звезде команды Букайо Саке.

22-летний футболист не первый сезон является незаменимой фигурой в построениях Микеля Артеты. По словам Венгера, молодого вингера ждёт отличное будущее.

«Игроков, способных в таком возрасте играть ключевую роль на столь высоком уровне, ждёт большое будущее. Теперь судьба карьеры Букайо зависит от того, насколько он желает совершенствоваться дальше. Я бы сказал, что он уже достиг уровня игрока мирового класса», – заявил знаменитый французский экс-наставник, выступая на beIN SPORTS.

Букайо Сака попал в стартовый состав «Арсенала» на матч Лиги чемпионов против «Порту». Следить за событиями встречи можно на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Букайо Сака ещё теги

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