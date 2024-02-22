​Тренер «Порту» остро ответил на претензию Артеты

В среду вечером «Порту» обыграл «Арсенал» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После игры рулевой «канониров» Микель Артета уколол соперника. Испанец сказал, что португальская команда не хотела играть. Наставник «Порту» Сержиу Консейсау остро ответил своему оппоненту.

«Они хотели играть, а мы хотели победить», - сказал Консейсау, чьи слова приводит BBC.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту» пройдёт через три недели в Лондоне. Стоит сказать, что «канониры» выступают в главном клубном турнире континента впервые с сезона 2016/2017.