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​«Защитники должны атаковать»: Клопп рассказал, чему научился с годами

20 Февраля 2024 • 18:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Лутон Таун
1 1.20 X 7.40 2 12.50
21.02 22:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, может ли он использовать Алексиса Макаллистера на другой позиции.

«Я не уверен, какая позиция является естественной для игрока. Футболисты, которые действительно умеют играть в футбол, могут играть на разных позициях. У меня в этом нет сомнений. Мне тоже пришлось учиться этому с годами. Я имею в виду период тренерской работы. Я понял, что можно использовать игроков иначе.

Мы должны избавляться от чётких структур, определяющих, кто и где находится. Скажу просто – защитники должны атаковать, а нападающие должны обороняться.  Макаллистер очень важен для нас, и он способен играть на разных позициях. Он хорошо тактически мыслит, чтобы справляться с разной работой», - сказал Клопп журналистам.

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