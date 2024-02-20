​«Защитники должны атаковать»: Клопп рассказал, чему научился с годами

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, может ли он использовать Алексиса Макаллистера на другой позиции.

«Я не уверен, какая позиция является естественной для игрока. Футболисты, которые действительно умеют играть в футбол, могут играть на разных позициях. У меня в этом нет сомнений. Мне тоже пришлось учиться этому с годами. Я имею в виду период тренерской работы. Я понял, что можно использовать игроков иначе.

Мы должны избавляться от чётких структур, определяющих, кто и где находится. Скажу просто – защитники должны атаковать, а нападающие должны обороняться. Макаллистер очень важен для нас, и он способен играть на разных позициях. Он хорошо тактически мыслит, чтобы справляться с разной работой», - сказал Клопп журналистам.