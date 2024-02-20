​Клопп ответил на вопрос о сроках восстановления Жоты и Джонса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами в преддверии матча Премьер-лиги против «Лутон Таун». Немец ответил на вопрос о том, сколько времени на восстановление понадобится Диогу Жоте и Кёртису Джонсу.

«Диогу, судя по всему, пропустит несколько месяцев. Что касается Кёртиса… Понимаете, в ситуации с травмами есть важные дни. Пятый день, десятый день – важные дни, когда вы снова оцениваете ситуацию. Потому что каждый реагирует на травму по-разному. Всё зависит от уровня боли. Поэтому я не могу назвать вам точные сроки, даже если бы захотел.

Когда игрока нет в списке на ближайший матч, нет смысла говорить: «Окей, он вернётся вот этого числа». Все игроки по-разному восстанавливаются», - сказал Клопп.