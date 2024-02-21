«Ливерпуль» огласил стартовый состав на матч с «Лутон Таун»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала список футболистов, которые с первых минут начнут встречу с «Лутон Таун».

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Гомес, Эндо, ван Дейк, Диас, Макаллистер, Гакпо, Эллиотт, Гравенберх, Куанса, Брэдли.

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лутоном» пройдет сегодня, 21 февраля. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Ливерпуль» не смог на выезде одолеть «Лутон Таун» (1:1).