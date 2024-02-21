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«Ливерпуль» огласил стартовый состав на матч с «Лутон Таун»

21 Февраля 2024 • 21:33 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Лутон Таун
1 1.20 X 7.40 2 12.50
1-й тайм

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала список футболистов, которые с первых минут начнут встречу с «Лутон Таун».

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Гомес, Эндо, ван Дейк, Диас, Макаллистер, Гакпо, Эллиотт, Гравенберх, Куанса, Брэдли.

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лутоном» пройдет сегодня, 21 февраля. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Ливерпуль» не смог на выезде одолеть «Лутон Таун» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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ЛИВЕРПУЛЬ ЛУТОН ТАУН
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