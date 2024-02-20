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​Салах пропустит финал – названы сроки восстановления звезды «Ливерпуля»

20 Февраля 2024 • 15:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Лутон Таун
1 1.20 X 7.40 2 12.50
21.02 22:30

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах снова в лазарете. Согласно информации журналиста Ахмеда Шобьера, египтянин поторопился с возвращением на футбольное поле и теперь не сыграет как минимум до 2 марта. Ожидается, что Салах пропустит три ближайших матча «Ливерпуля», в том числе финальный матч Кубка английской лиги против «Челси». Битва за трофей пройдёт в воскресенье, 25 февраля.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 28 официальных матчей, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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