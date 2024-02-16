Лоуренсон уверен, что Салах проводит последний сезон в «Ливерпуле»

Бывший футболист «Ливерпуля» Марк Лоуренсон рассказал о будущем египтянина Мохамеда Салаха в стане мерсисайдцев.

По его мнению, форвард покинет английский клуб предстоящим летом. Также он утверждает, что нападающий и клуб договорились об этом ещё в прошлом году.

«Он отправится в какую-нибудь страну вроде Саудовской Аравии. Надеюсь, «Ливерпуль» выручит огромные деньги и подпишет на них парочку игроков», – цитирует экс-защитника издание Daily Mail.

Кроме того, Лоуренсон сообщает, что Салах мог перейти в другую команду в 2023 году, но не стал настаивать на трансфере, так как очень уважает свой нынешний клуб.