Ван Дейк — о матче с «Лутон Таун»: «Это была тяжёлая игра»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался после победы над «Лутон Таун» в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

— Это была тяжелая игра. Никто не был доволен первым таймом. Мы слишком торопились, особенно в последней трети, поэтому не могли найти последний пас, — цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

Футболист отметил, что реакция команды во втором тайме была выдающейся, ведь «Ливерпуль» смог перевернуть игру и разгромить соперника.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 60 очков в 26 турах.