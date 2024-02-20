​Клопп рассказал, как справляется с кадровыми трудностями

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своей способности адаптироваться под игроков, которые есть в его распоряжении.

«Мне всегда приходилось быть гибким. Если у вас достаточно игроков, это не проблема. Мы знаем, на что способны ребята, поэтому находим решения, когда, например, оба левых защитника не могут играть. Перед началом сезона у нас не было «шестёрки», и мы тоже разобрались. Главное, чтобы решение пришлось принимать не тогда, когда до игры осталось меньше часа. Тогда это сложнее. А если у нас есть хотя бы одна тренировка, то всё в порядке.

Да, нам приходится быть гибкими. Мы не ищем оправданий из-за травм. Если бы у нас сейчас все были в строю, люди бы говорили о проблеме выбора, учитывая роскошный состав. Это правда», - сказал Клопп на пресс-конференции.